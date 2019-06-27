صحفي بـ"الوطن": الاحتلال يختلق وقائع مزيفة بشأن القدس

قال محمد علي حسن، الصحفي بجريدة "الوطن"، إن مطالبة المنظمات الحقوقية للاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار البحري عن قطاع غزة الفلسطيني، لن يلتفت إليه الاحتلال الذي يستهدف بصورة شبه يومية قوارب الصيادين واعتقال العديد منهم.

وأضاف علي حسن، خلال برنامج "رؤية حوارية"، عبر إذاعة "صوت العرب"، والذي يقدمه الإذاعي أشرف عبدالحميد، أن إشادة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي برأي المستشار القانوني للمحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ المحامي العام جيرارد هوجان، بشأن احترام القوانين الأوروبية متطلبات توسيم بضائع المستوطنات غير الشرعية، ووضع علامات تحدد مصدرها ومنشآتها، كي لا يضلل المستهلك الأوروبي حول بضائع المستوطنات الإسرائيلية، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد وضع عبارة "صنع في المستوطنات"، لشرعنة هذا الفعل الذي يرتبط دائما بالاستعمار، رغم رفض عدة دول لهذه المنتجات من قبل.

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القرارات الدولية والقانون الدولي، ويتمسك بمدينة القدس كعاصمة له في جميع المفاوضات ويختلق وقائع تاريخية مزيفة يسند إليها".