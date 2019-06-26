قدم منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الشكر لمجلس حقوق الإنسان في مصر، على عقد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في مدينة السلام شرم الشيخ والتي تعد مثالا حقيقيا ناجحا على التنمية المستدامة، موضحا أن الحق في التنمية أحد حقوق الإنسان ولابد أن يستفيد كل مواطن من التنمية.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ على مدار يومين بحضور ممثلي رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أن الإرهاب والحروب والتوترات تقف عائقا أمام عجلة التنمية المستدامة وتمس بالحق في الأمن للإنسان، موضحا أن تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحلال السلام وحل المشاكل من جذورها لحماية حقوق الشعوب والتمتع ببيئة سليمة ومستوي معيشي ملائم.

ونقل مدير إدارة حقوق الإنسان معاناة الشعب الفلسطيني اليومية من أجل تأمين حقوقه الأساسية المشروعة ولأنها تنتهك بشكل متواصل من قبل سلطات الاحتلال، فلا حق في السكن ولا للحصول على الماء من أجل الشرب، ولا حتى المرضى والمعاقين في مأمن من بطش سلطات الاحتلال.