بالصور |قنا تشيع جثامين 3 من شهدائها بحادث سيناء الإرهابي

شيعت محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثامين ثلاثة من شهدائها في حادث سيناء الإرهابي، إلى مثواهم الأخير، وسط وحشود كبيرة من الأهالي والمسؤولين.

والشهداء هم: "المجند عماد حمدي حسن، ابن قرية العطيات بمركز دشنا، والمجند عبدالرحمن محمد سليم، ابن قرية جزيرة الطوابية بمركز قنا، والمجند هشام محمود إبراهيم، ابن قرية القلمينا بمركز الوقف"، والذين استشهدوا الأربعاء، خلال هجوم إرهابي على أحد التمركزات الأمنية بشمال سيناء.

وشهد تشييع جنازة جثامين شهداء الشرطة من أبناء المحافظة، الذين أتوا في سيارات إسعاف، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه اللواء زكي سلام، واللواء عادل حبيب، مساعدا مدير أمن قنا، وعدد من رجال الشرطة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأدى محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، صلاة الجنازة على أرواح الشهداء، كما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

وأكد على دعم الشعب المصري ومؤسسات الدولة المختلفة لكل الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، مضيفًا أن تلك الاعتداءات لن تعوق رجال الأجهزة الأمنية عن تأدية واجبهم الوطني، بل تزيدهم عزيمة وإصرارا.

وأعلنت وزارة الداخلية صباح أمس، مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة لمرتكزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، وطاردت القوات العناصر الإرهابية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.