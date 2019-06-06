محافظ المنيا ينعى شهداء حادث سيناء الإرهابي.. والجامعة تدين

أدان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حادث كمين شمال غرب العريش، الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد عدد من ضباط وجنود الشرطة.

ونعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من رجال الشرطة المصرية، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي، داعيًا المولى -عز وجل - أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم.

وقال المحافظ إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.

من جانبها، أدانت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، الهجوم الإرهابي.

وقال رئيس جامعة المنيا، إن موعد تنفيذ الهجوم الإجرامي في هذه الأيام الكريمة يدل على خسة مُنفذيه، مضيفًا أن الجامعة أساتذة وعاملين وطلاب تقف صفًا واحدًا خلف قيادتها السياسية وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة، لتواجه بقايا هؤلاء المجرمين وتطهر أرض مصر من يد الخسة والغدر، وإعادة حق شهدائها الأبرار.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.