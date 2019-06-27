قال الخبير الأمني اللواء خالد زردق، عضو مجلس النواب الأسبق، إن واقعة فتاة الموتوسيكل بالإسكندرية، تندرج ضمن جرائم التشهير.

وأضاف "زردق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج 90" دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الشخص الذي فعل هذه الجريمة وشهر بالأخوين وشقيقتهما، مخالف للقيم الإنسانية والمبادئ السامية لكل الأديان السماوية ويحمل في طياته جُنح التشهير والمتاجرة بآلام الناس لتحقيق الشهرة.

وتابع: قبل أن تكون هذه الجريمة ظاهرة غير قانونية فهي ظاهرة أخلاقية يحاول شخص أن يبتز بها ويستخدم التكنولوجيا الحديثة لتحقيق شهرة زائفة.

وأشار إلى أن هناك نظام قانوني جديد لمتابعة جرائم الإنترنت التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي "احنا الشرطة عندنا واقفة بالمرصاد وعندنا قضاء شامخ هياخد حقهم".

ولفت إلى أن العقوبة تعتبر حسب التوصيف والقيد جنحة تشهير، مثنيًا على سرعة ضبط الجاني والوصول إليه.

وتابع: " آفة اليومين استغلال وسائل الاتصال في تحقيق مجد شخص وتزوير الحقائق لمن يريد لنفسه مجدا"، مثنيًا على سلوك أسرة "علاء محمود" واتخاذهم الطرق القانونية للحصول على حقهم: "الداخلية صاحية ولم تتوان في إن هي تجيب حق أي مواطن مسه شيء حقيقي مش تحيز وربنا يكرم ويبارك في دعائم هذا النظام اللي مخلينا بلد شامخة في وسط ما يحدث في المناطق حوالينا".

وأمر المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك، مساء اليوم الأربعاء، بحبس محمد سعيد، مختلق الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المتوسيكل"، بعد أن وجهت له النيابة تهمتي نشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإساءة استعمال وسائل الاتصال.

فيما تسلم رئيس النيابة محضر تحريات الشرطة المحرر بمعرفة ضباط قسم شرطة محرم بك، والذي ثبت منها صحة اختلاق المتهم للواقعة واستعجل تحريات مباحث الإنترنت في الواقعة.

تعود الواقعة رقم 1969 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ببلاغ مقدم من "علاء. محمود"، شقيق فتاة "الموتوسيكل" يتهم فيه "محمد. س"، لنشر قصة مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته بعدما التقط صور لعلاء وشقيقه وفبرك قصة أنهم اختطفوا الفتاة التي تركب معهم الموتوسيكل وخدروها رغم أنها شقيقتهم ولها ظروف مرضية خاصة وأنه قام بانقاذها وتسليمهم للشرطة على غير الحقيقة..