بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر

انتزع دور البطولة، خطف الأنظار، وأجبر الكاميرات والأقلام على الاتجاه نحوه، فور انتشار الأزمة الأخيرة التي سرعان ما تصدرت "تريندات" محرك البحث "جوجل" على مدار الساعات الماضية.

عمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس اليوناني وخط وسط المنتخب الوطني، صار حديث الساعة بعد أن قدمت رأسه عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" على طبق لمواقع التواصل الاجتماعي وللإعلام، على طريقة الاحتفال بـ"يوم الموتي" المناسبة المكسيكية الشهيرة، بعد أن نشرت مقطع فيديو، أمس، قالت فيه إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر، لتقضي على أحلام لاعب باوك اليوناني مع منتخب الساجدين.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع المنتخب المصري:

استبعاد عمرو وردة رسميا من معسكر المنتخب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

عمرو وردة للاعبي المنتخب باكيا: أنا مظلوم وفيديو الفتاة مفبرك

دخل عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، في نوبة بكاء شديدة عقب إبلاغه من جانب إيهاب لهيطة مدير المنتخب باستبعاده من معسكر الفراعنة، المقام حاليا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقالت مصادر داخل معسكر المنتخب لـ"الوطن سبورت"، إن اللاعب وجه حديثه لزملائه باكياً قبل مغادة المعسكر، قائلا: "أنا مظلوم".

ودافع وردة عن نفسه في الواقعة الأخيرة المنسوبة إليه، قائلاً: "الفيديو مفبرك وشخص ركب وشي على فيديو المحادثة مع البنت، ومعرفش حاجة عنه".

أول بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة

قدَّم المحامي أحمد مهران بلاغاً للمستشار نبيل صادق النائب العام، يطالب فيه باستبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب مصر.

وقال مهران في بلاغه: "لما كانت الرياضة في الدستور المصري جزء من أولويات الدولة في بناء الشخصية المصرية وفق أسس ومناهج علمية تربوية تستهدف خلق جيل سوي بدنيا وفكريا وأخلاقيا ولما كان الانضمام للمنتخب الوطني لكرة القدم هو أحد صور التكليف الوطني بأداء خدمة عامة لا تقل أهمية عن الانضمام لأداء الخدمة الوطنية لما في ذلك من تمثيل للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والمحلي والإفريقي.

أول تعليق من والد عمرو وردة بعد استبعاده: ابني تعرض للظلم

علق مدحت وردة، نجم كرة السلة ووالد اللاعب عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، على قرار مجلس اتحاد الكرة باستبعاد نجله من معسكر المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

وقال وردة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "ما حدث من الجهاز الفني ضد عمرو وردة ظلم كبير، لم أر في يوم استبعاد لاعب بسبب تعرضه للظلم من قبل الجماهير، عمرو ابني ملتزم ويعرف ما له وما عليه جيدًا وتعرض للظلم".

وتابع: "لا أصدق استبعاده من معسكر المنتخب لا حول ولا قوة إلا بالله، وقدر الله ماشاء فعل".

حرمان عمرو وردة من تمثيل منتخب مصر نهائيا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حرمان اللاعب عمرو وردة، لاعب المنتخب الأول من تمثيل المنتخب الوطني نهائيا، على خلفية استبعاده من معسكر أمم أفريقيا الحالي، بسبب أزماته المتعددة.

وعلمت "الوطن سبورت"، أنه رغم عقد أحمد المحمدي قائد المنتخب وكبار اللاعبين جلسة مع اللاعب لمطالبته بالابتعاد عن "السوشيال ميديا"، وعدم تصدير أزمات داخل معسكر المنتخب، إلا أن رد فعل اللاعب جاء مفاجئا، وانفعل على قائد المنتخب، الذي صعد الأمر بدوره لمجلس اتحاد الكرة، ليتخذ قراره باستبعاد اللاعب نهائيا.

حساب منسوب للفتاة صاحبة أزمة عمرو وردة: قولي إنك لسه بتحبني"

علق الحساب الذي نشر فيديو منسوب للاعب المنتخب الوطني، عمرو وردة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على حرمان اللاعب من تمثيل منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019.

وقال الحساب الذي يحمل اسم "جيوفانا فال"، تعليقا على نبأ إيقاف عمرو وردة بصورة له: "Amr, tell me u still love me" أي: "عمرو، قولي إنّك لسه بتحبني".

وتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" معها عبر التعليقات، بعد دقائق من نشر التغريدة، وبينها: "مش أصول تذيعي من طرف واحد، إحنا دلوقتي في قعدة عرب وعايزين نتفرج على الطرفين عشان نحدد مين اللي غلطان، واللي عملتيه في عمرو وردة هيتردلك في يوم من الأيام، وعيب عليكي ده حد وثق فيكي".

كاف يعلق على استبعاد عمرو وردة: اتبع سلوكا غير رياضي

كتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقاً على أزمة عمرو وردة قبل قليل: "استبعاد عمرو وردة بسبب اتباعه سلوك غير رياضي".

وأضاف "كاف" في تعليقه على قرار اتحاد الكرة المصري: "المنتخب يستكمل مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2019، معتمداً على خدمات 22 لاعب فقط".

حساب منسوب للفتاة صاحبة أزمة عمرو وردة يشكر أجيري: لن يتخلى عني

نشر حساب منسوب للفتاة المكسيكية "جيوفانا فال"، صاحبة أزمة فيديو عمرو وردة، رسالة شكر إلى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد قراره، أمس، باستبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة المقام حاليا لخوض بطولة أمم أفريقيا.

وقالت الفتاة في تدوينة على الحساب المنسوب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من القرار: "خافيير أجيري.. لن يتخلي عني".

تعليق نادي أتروميتوس اليوناني على أزمة عمرو وردة: ملناش علاقة به

أكد جالريوس خريستوف، المسؤول الإعلامي لنادي أتروميتوس اليوناني فريق عمرو وردة السابق، أن ناديه ليس له علاقة بأزمة لاعب الفراعنة.

وأضاف جالريوس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن النادي يرفض التعليق على مشكلة عمرو وردة، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن التعليق على هذه المشكلة هو نادي باوك اليوناني الذي يملك اللاعب.

محمد صلاح: نحن بحاجة للإيمان بالفرص الثانية.. ويجب معاملة النساء باحترام

أما "صلاح" كتب عبر حسابه الرسمي على "نوينر" قائلًا: "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا ينبغي أن يرسلوا مباشرة إلى المقصلة".

وعاد محمد صلاح في تغريدة أخرى، على حسابه أيضًا قائلا: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية.. نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف.. التجنب ليس هو الحل".

إبراهيم سعيد يعلق على أزمة عمرو وردة

نشر إبراهيم، لاعب منتخب مصر السابق، تغريدة ساخرة عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب، على حسابه بموقع "تويتر"، ردا على من طالبه بحل أزمة منتخب مصر، قائلا: "خلاص يقيدوني مكانه وأوعدكم هكون ملتزم ومش هعمل إزعاج"، ورد إبراهيم ضاحكا على أحد متابعيه بعد تعليقه "جيل بيسلم جيل"، في إشارة إلى استبعاد إبراهيم سعيد من معسكر منتخب مصر من قبل.

لازم نستر على بعض

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا شك أن خطأ عمرو ورده كبير وأنه نال عقاب قاسي لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر وكُلُنا خطَّائون". وأضاف إكرامي بعد ساعات من قرار اتحاد الكرة: "منا من يستره الله ومنا من يُبتلي بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله".

كما غرد اللاعب أحمد حجازي، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس قائلًا: "التعلم من الخطأ وعدم تكراره شيء جيد والمسامحة فيه وإعطاء فرصة ثانية شيء عظيم".

وتابع: "‏أتمنى من عمرو التعلم من هذا الخطأ، وأتمنى من الناس ألا تقسو عليه وقبول اعتذاره".

أما الفنان رامي جمال قال: "نفس الناس اللي كانت بتعلق على عمرو وردة بالسلب لحد ما تم استبعاده، ودلوقتي بيتكلموا إن لازم نستر على بعض ومين معندوش غلطات والحبة دول، إنتوا مين في الاتنين فعلا". وأضاف: "إحنا كل حاجة وعكسها، لازم مهدئ قوي علشان أقدر أعيش في الجو المريب ده، يارب موضوع السوشيال ميديا بقى حاجة مرعبة فعلا".

أيضا الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "جهاز المنتخب أدري بمصلحة المنتخب والقرار هيختلف عليه الناس. اللي أنا متأكد منه إن اللي أحقر من الفعل نفسه هو رد فعل البنات، واحدة بدأت الموضوع بنشر تعليقه عشان تاخد اللقطة وحشرت معاه ناس ما عملوش حاجة أصلا عشان الترافيك يزيد، يقوم الباقيين يفتكروا دلوقتي إن مشاعرهم اتجرحت وينزلوا بمستنداتهم هم كمان اللي الله أعلم إيه فيها صحيح و إيه مضروب عشان ياخدوا اللقطة معاها".

أجيري يحذر اللاعبين

عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة عاجلة مع لاعبي المنتخب، وقال خلالها، وفق مصادر لـ"الوطن سبورت": "سنسكتمل البطولة بـ22 لاعبا ولسنا بحاجة إلى لاعب سلوكه منحرف ولا مكان بيننا لذلك، نحتاج فقط للاعبين الملتزمين سلوكيا قبل النواحي الفنية، لأن تمثيل المنتخب وارتداء قميصه يحتاج مواصفات خاصة".

وحذر أجيري اللاعبين من الانشغال بالحديث عن أزمة استبعاد عمرو وردة، وطالبهم التركيز في مواجهة الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية.

وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب الوطني

رفض اللاعب الُمستبعد من قائمة المنتخب الوطني عمرو وردة مغادرة معسكر المنتخب الوطني، وذلك على رغم من قرار استبعاده من المشاركة في البطولة.

وحرص اللاعب على متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديموقراطية، من فندق إقامة بعثة المنتخب الوطني، وذلك بناء على توصية من زملائه بالمنتخب الوطني.

عمرو وردة يعترف بخطئه ويعتذر للجميع: "مش هعمل حاجة تضايقكم تاني"

قدم عمرو وردة، اعتذاره للجهاز الفني للمنتخب الوطني ولجمهور الكرة المصرية عن أي سلوك غير جيد أدى إلى استبعاده.

ونشر لاعب أتروميتوس اليوناني فيديو، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أنا بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر للاعبين والجهاز الفني، وأي حد زعلان مني وأي حد ضايقته الفترة اللي فاتت مايضايقش مني.. أنا أسف وأوعدكوا الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة بأمر الله ومعملش حاجة تضيقكوا مني.. أنا أسف تاني".

شقيق عمرو وردة يعلن عودته لمعسكر منتخب مصر بأمم أفريقيا

أعلن زياد وردة، شقيق اللاعب عمرو وردة، عودة الأخير لمعسكر الفراعنة مرة أخرى، بعدما صدر قرارًا باستبعاده.

ودون شقيق "وردة"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين أخي عمرو وردة رجع المنتخب المصري وفي المعسكر الأن وسوف يكمل مشواره إن شاء الله في البطولة الأفريقية علشان جنبوا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبه وبتسانده".