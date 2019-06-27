بطولة "مزيفة" وآخرها الحبس.. التفاصيل الكاملة لواقعة "فتاة الموتوسيكل"

كاميرا موبايل وباقة إنترنت، وحساب على "فيسبوك"، وتتبع الوقائع المحيطة.. أدوات مكنت راغبي الشهرة والساعين خلف الأضواء، من تصدر مواقع البحث كـ"تريند"، والحصول على أكبر نسبة مشاهدات، دون التحقق من مدى صحة المواد المنشورة.

هوس الشهرة وحب الظهور، وصلا أقسى محطاتهما، بعد واقعة "فتاة الموتوسيكل" المغلوطة، التي ظهرت الأونة الأخيرة، بادعاء شاب لاختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية، ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تسبب في حالة من الجدل.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لواقعة "فتاة الموتوسيكل":

شاب يدعى اكتشافه جريمة اختطاف فتاة

نشر شاب يدعى محمد سعيد عبر صفحته على "فيس بوك" منشور جاء فيه: "استقللت سيارتي بالتزامن مع قرب توقيت أذان الظهر لاحظت "سكوتر" صينيا عليه 3 أفراد، ولدين وفي المنتصف فتاة وكان الموقف غريبًا ولافتًا فأخرجت هاتفي المحمول وقمت بتصويرهم وذكرت في الفيديو أنني أشك في هذا الإسكوتر خاصة أن البنت يبدو أنها مخدرة، وقمت بنشر الفيديو على "فيس بوك"، وتعرضت لهجوم كبير من بعض المشتركين ظنا منهم أنني اكتفيت بالتصوير".

وأضاف أنه لم يترك الخاطفين إلا بعد أن أبلغ أمين شرطة، كان متواجدا بجوار الواقعة، وفور نزول الفتاة من على "الأسكوتر" سقطت على الأرض، مدعيًا أنها تم تخديرها، واتخذ أمين الشرطة اللازم مع الخاطفين، ما جعله يترك المكان مطمئنًا ليذهب إلى عمله.

الشاب يؤكد صحة ما نشره

بالتواصل مع صاحب المنشور، أكد "سعيد" أنه حاول توثيق الواقعة، بتلك المادة المصورة، لكي يثبتها أمام الجميع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف صاحب المادة المصورة لـ"هُن" أنه لا يعلم إن كان حُرر محضر أو لا، خاصة أنه ذهب على الفور لعمله، وترك الأمر لأمين الشرطة، الذي تدخل لإنقاذ الفتاة، وإن الأمر انتهى بالنسبة له عند إنقاذها التي رأى أنها "مخطوفة".

مصدر أمني: لا صحة للواقعة

بدوره، نفى مصدر أمني، ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن تلك الواقعة لا يوجد لها أي دليل داخل أقسام الشرطة، فالشخص الذي حكى الرواية قال إنه "كان يوجد أمين شرطة، وجرى للإمساك بالشخصين في نطاق قسم شرطة محرم بك"، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد محضر بالقسم ولم يجرِ تسليم أي فتاة ولا إلقاء القبض على أي أشخاص بكوبري محرم بك.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الوطن"، أن الجهات الأمنية تحاول الوصول لصحة الواقعة خاصة مع عدم وجود لها أي دليل غير رواية الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي فلا يوجد أي محضر أو بلاغ بثلاثة أقسام شرطة واقعة بنطاق الكوبري ولا يوجد أمين شرطة سلم شباب أو فتاة لأي قسم.

وأكد أن كل ما يكتب عارٍ تمامًا من الصحة وجارٍ التأكد من الفتاة التي ذكر اسمها في البوست المنشور.

شقيقا فتاة الموتوسيكل: "البطل الوهمي" رفض التواصل معنا.. وعمل لنا بلوك

علق مروان محمود، شقيق فتاة الموتوسيكل، على واقعة الخطف الوهمية، حيث ذكر أن أحد الأشخاص ادعى أنه أنقذ شقيقته من الخطف، وأن الفتاة كانت مخطوفة وأنه أنقذها، وصوره هو وشقيقه وشقيقته أثناء سيرهم في الشارع دون علمهم، موضحًا أنه هو من كان يركب خلف شقيقته حتى لا تسقط من الموتوسيكل.

وأضاف "محمود"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، أن كل التفاصيل التي نُشرت عن قصة خطف شقيقته مختلقة وكاذبة، حيث إن الشخص اختلق الواقعة وروَّج صورة فتاة أخرى بتفاصيل كاذبة.

وتابع: "حاولت أتحدث مع البطل الوهمي الذي اختلق الواقعة، ولكنه لم يرد علي، وأول ما حاولت أتواصل معاه عملي بلوك، بس هو اللي جابه لنفسه والحمد لله إننا طلعنا على الهواء وأظهرنا الحقيقة".

من ناحية أخرى، ذكر علاء محمود، الشقيق الثاني لفتاة الموتوسيكل، والذي كان يقود الموتوسيكل، أن البطل الوهمي نشر صورة لفتاة غير شقيقته، وادعى أنه أنقذها من الخطف، موضحًا أن الفتاة شقيقته وكانت تستقل موتوسيكل معه هو وشقيقه، وتلقى استدعاء من قسم الشرطة بسبب هذه الواقعة الوهمية.

صاحب منشور "خطف فتاة الموتوسيكل" يرد على اتهامات شقيقها: أي حد مكاني هيعمل كده

رد الشاب محمد سعيد، صاحب منشور إنقاذ فتاة الإسكندرية المزعومة، على شقيق الفتاة، الذي نفى الواقعة، واتهمه بالتشهير والبحث عن الشهرة، قائلًا: "السلام عليكم تقريبًا هما كلمتين اللي هكتبهم واللي يحصل يحصل".

وتابع سعيد عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "الناس بتهاجمني على أساس إني مألف موضوع وحوارات غريبة كدا الحكاية كلها كالآتي: نزلت الفيديو بتاع الولدين والبنت بتوع السكوتر وأي حد مكاني كان هيشك في الوضع وهياخد موقف اللي عملته إني وصلت الحكاية لأمين الشرطة لأن هو ليه الحق إن يوقفهم وبسبب السكة معرفتش أقف تاني بالعربية".

وأضاف: "بعد ما قلت لأمين الشرطة، مشيت في ساعتها بظروف شغلي وبس، ده اللي حصل، بعديها لاقيت صفحة الزقازيق منزلة بوست للبنت رضا الفولي وليا وإن أنا اللي أنقذتها وأنا اللي رجعتلهم ابتسامتهم والكلام ده كله".

واختتم قائلًا: "أنا كل اللي عملته بما يرضي الله اللي حاكيته في البوست بالظبط وأي حد مكاني كان لازم يعمل كده بمجرد شك".

صاحب واقعة "فتاة الموتوسيكل": تحرير محضر ضد مفبرك القصة

قال الشاب علاء محمود المتهم بخطف فتاة "الموتوسيكل" في الإسكندرية، إنه في طريقه إلى قسم شرطة الجمرك لتحرير محضر ضد الشاب محمد سعيد، بعد أن تواصل معاه الأخير من خلال رسائل "فيس بوك" لإيضاح الأمر بعد نشر القصة المفبركة على السويشال ميديا، ليتهمه الأول في محضر رسمي بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته.

خبير نفسي عن "فتاة الموتوسيكل": شخصية المتهم سيكوباتية

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، على واقعة "فتاة الموتوسيكيل"، وجريمة الخطف الوهمية، حيث ذكر أن هوس الشهرة على السوشيال ميديا كادت أن تدمر البنية التحتية للمجتمع المصري، مؤكدًا أن شخصية المتهم سيكوباتية يوجد بها سلبية ولا مبالاة وليس لديه مشاعر وأحاسيس، ويجب أن يجازى به فعل.

وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن المتهم اخترع قصة من لا شيء لمجرد مجد شخصي على سمعة أسرة وفتاة مريضة، مؤكدًا أن أشقاء الفتاة يكللون بالذهب، متابعًا: "هذه الواقعة نتيجة الفراغ الثقافي".

حبس مروج واقعة "فتاة الموتوسيكل" لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

أمر المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك، مساء أمس الأربعاء، بحبس محمد سعيد، مختلق الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المتوسيكل"، بعد أن وجهت له النيابة تهمتي نشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإساءة استعمال وسائل الاتصال.

فيما تسلم رئيس النيابة محضر تحريات الشرطة المحرر بمعرفة ضباط قسم شرطة محرم بك، والذي ثبت منها صحة اختلاق المتهم للواقعة واستعجل تحريات مباحث الإنترنت في الواقعة.