أصيب شخص بإصابات بالغة في حادث انقلاب دراجة بخارية وتفحمها بالكامل، مساء أمس، بالطريق الدائري، البوابة الخلفية لجامعة أسيوط، ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب إحدى الدرجات الناريه واحتراقها بالطريق الدائري ناحيه البوابة الخلفية لجامعة أسيوط ووقوع مصاب.

وبالانتقال والإسعاف، تبين احتراق الدراجة بالكامل نتيجة لانقلابها، وجرى إطفائها بواسطه رجال الإطفاء، وانتقل لموقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة، ونقل إلى مستشفى الجامعة بواسطة الأهالي ولا توجد خسائر في الأرواح.

وحرر المحضر اللازم، ويجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.