حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا.

وأوضحت وزارة التعليم أنّه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية، ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، إذ تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، لفتت وزارة التعليم إلى أنّ كل إدارة تعليمية عليها جمع الشكاوى وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الوزارة، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت وزارة التعليم على أنّ تقديم الشكوى لا يعد مبررا لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019، من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب، حال عدم ثبوت الشكوى وانطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أي خلل تقني، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.