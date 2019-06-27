جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني ضمن 4 جامعات مصرية

أعلن تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالي، عن ترتيب أفضل الجامعات الناشئة في العالم التي لا يتعدى عمرها 50 عاما للعام 2019 "THE Young University Rankings 2019".

شمل التصنيف 10 جامعات مصرية، وقد تصدرت أربع جامعات مصرية المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات المصرية والمركز رقم 151-200 على مستوى العالم والمركز السابع عربيا، وهي جامعات كفر الشيخ، بني سويف، قناة السويس والمنصورة، كما احتلت جامعة طنطا المركز 2001-250 عالميا تليها جامعتي الفيوم والمنوفية في المركز 251-300 عالميا، بينما جاءت جامعات حلوان والمنوفية والمنيا والزقازيق في المركز 301-350.

واحتلت جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، المركز الأول للجامعات الناشئة على مستوى العالم وجاء المركز الفيدرالي للتكنولوجيا بلوزان – سويسرا في المركز الثاني عالميا تليها جامعة نانيانج للتكنولوجيا بسنغافورة في المركز الثالث وجامعة العلوم والأداب للأبحاث – باريس في المركز الرابع وجامعة المدينة – هونج كونج في المركز الخامس.

وبالنسبة للجامعات العربية، صنفت جامعة خليفة بالإمارات في المركز 38 عالميا والأول عربيا وجامعة الملك فيصل في المركز 43 عالميا والثاني عربيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز 70 عالميا والثالث عربيا وجامعة قطر في المركز 79 عالميا والرابع عربيا وجامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا في المركز 91 عالميا والخامس عربيا واحتلت جامعة المك سعود التصنيف 101-150 عالميا والسادس عربيا.

وقال الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تعتبر أحدث جامعة مصرية في التصنيف والذي يعد اعترافا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرا الى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين المكانة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأضاف أن تصنيف «تايمز» البريطاني يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة.

ويصدر هذا التصنيف عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم، حيث يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في خمسة مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمى "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "الموظفين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.