"الإنتاج الحربي"و"قطاع الأعمال" يبحثان تصنيع السيارات الكهربائية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وإقامة المرحلة الأولى لمجمع إنتاج الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركة السبائك الحديدية بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء، استعرضت الدراسة الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتي جرى إعدادها بواسطة اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وإمكانية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية حيث تم التأكيد على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر حتى تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.

وخلال اللقاء، جرى الترحيب بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية الرائدة في مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا في مصر والشرق الأوسط وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال إمكانياتها الصناعية؛ للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال والمزمع تنفيذه بواسطة وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية؛ لتوطين هذه الصناعة بمصر، حيث إنه من المخطط أن يجرى تنفيذ هذا المشروع على مراحل بداية من استخلاص الكوارتز المصري النقي مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولا إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

وأعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن ثقته في إمكانات وزارة الإنتاج الحربي، وما تقوم به للمساهمة في دعم الصناعة الوطنية وإدخال أحدث التكنولوجيا العالمية بشركاتها لزيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، ووجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي على الدراسة التي تم إعدادها بشأن توطين تصنيع السيارات الكهربائية بمصر.

وأوضح بأنه توجد شركتان تابعتان للوزارة هما "شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات"، ومخطط مشاركتهما في أعمال التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية ( الميكروباص 14 راكب – الميني باص 32 راكبا – الاتوبيسات"، بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربي وإحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وعن التعاون في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، أكد توفيق أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعد أكبر مركزا صناعيا متكاملا لإنتاج الفيروسيليكون، مشيرا إلى أن البيئة مناسبة حاليا لتنفيذ إحدى مراحل مشروع مجمع إنتاج الألواح الشمسية من الرمال بها.