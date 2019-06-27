اقترح الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، صرف مكافآت مالية لكل بحث مقدم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، الذي يظهر انتسابهم على محرك البحث لجامعة الإسكندرية في المجلات العلمية البالغ عددها 43 مجلة.

وقرر مجلس الدراسات العليا والبحوث الموافقة على مقترح إعفاء الناشر من رسم اشتراك المجلة ورسم التبحيث في المكتبة الرقمية، وتحفيزا لأعضاء هيئة التدريس الذين لديهم بحث علمى متميز فى المجلات العلمية العالمية ولهم معامل h_index وعدد استشهادات عالية بتخصيص مكافأة مالية لمن ينشر فى مجلات جامعة الإسكندرية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الإقتراحات بهدف الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي وإدراج هذه المجلات ضمن قواعد الدوريات ذات معامل التأثير القوي، والتي تستخدم في تصنيف الجامعات.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية وضعت أكثر من 30 مجلة على تخزين حسابي Cloud computing، وتم تخصيص عدد 2 سيرفر لاستخدامهم بشكل احترافي، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين والمجلات والجامعة من السرقة والهجوم على المواقع الإلكترونية، وتم استخدام البرنامج المجاني مفتوح المصدرOpen Journal system، الذي يتميز بسهولة استخدامه ولا يكلف الجامعة أعباء مالية إضافية وتم حجز سيرفر لحمل قواعد البيانات للمجلات والآخر لحمل الموقع الإليكترونى على أن يعملا بشكل متناغم معا ومحمى بحماية مزدوجة.