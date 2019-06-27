عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، جلسة مباحثات قمة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إنّ رئيس وزراء أكد أنّ بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إنّ الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة العريقة.

ودعا السيسي، رئيس الوزراء الياباني إلى زيارة مصر في أقرب فرصة، وأعرب عن تطلعه لمشاركته العام المقبل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الأفريقي "تيكاد" في مدينة يوكوهاما اليابانية أغسطس القادم، التي تنعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية / مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ما يدعم عملية التعاون الثلاثي بين مصر واليابان في أفريقيا، ويسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد المقبلة فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.