عقب تهديد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، بفرض عقوبات على تركيا حال مضيها في صفقة صواريخ "إس 400" الروسية، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلا: "لا تنسوا أنّ تركيا عضوا في الحلف الأطلسي وأمريكا دولة في الحلف، بحسب علمي دول الحلف الأطلسي لا تفرض عقوبات على بعضها".

ومن المفترض أنّ يلتقي الرئيس التركي نظيره الأمريكي دونالد ترامب غدا، على هامش قمة مجموعة العشرين، على أنّ تكون مسألة الصواريخ الروسية على جدول الأعمال، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأعطت الولايات المتحدة تركيا مهلة حتى 31 يوليو للتخلي عن الصفقة، وإلا تفرض عليها عقوبات، إلا أنّ الرئيس التركي أكد أنّ العلاقات التركية الأمريكية قائمة على شراكة استراتيجية، مستبعدا فرض واشنطن عقوبات على بلاده حال عدم التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية.

وشدد أردوغان مرة جديدة على أنّ الاتفاق مع موسكو بحكم المنجز، وأنّ أنظمة الدفاع الصاروخية المضادة للطائرة في طريقها إلى التسليم، وكان الرئيس التركي قال قبل أيام إنّ تركيا ستتسلم الصواريخ الروسية الجديدة في يوليو المقبل.