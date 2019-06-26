أعلن المدير السابق بوكالة الأناضول، كمال أوزتورك، أن وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، سينفصل عن حزب العدالة والتنمية في غضون 10 أيام، في تعليق منه على أعمال الحزب الجديد المزمع تأسيسه بزعامة باباجان.

وتوجهت الأعين عقب انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، صوب حزب العدالة والتنمية على خلفية المعلومات المتداولة، بشأن تأسيس حزب جديد بقيادة علي باباجان- بحسب صحيفة "زمان" التركية.

وقال كمال أوزتورك، المدير السابق بوكالة الأناضول الذي تم إنهاء مقالاته في صحيفة يني شفق قبل فترة قصيرة، خلال مشاركته اليوم في برنامج Medyascope، إن علي باباجان حصل على موعد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتقى به وأبلغه بنفسه أنه سينفصل عن الحزب.

وأضاف أوزتورك، أن باباجان سيعلن للرأي العام انفصاله عن حزب العدالة والتنمية خلال أسبوع أو 10 أيام قائلا: "تأكدت من صحة هذا الأمر من مصادري قبل عشرة أيام لكن دعوني أتحدث بحذر، باباجان التقى أردوغان وهذا بناء على طلب منه".

وتابع: "باباجان أبلغ أردوغان أنه سينفصل عن حزب العدالة والتنمية بصفته مؤسسًا للحزب، هذا كان معلومًا للجميع، غير أنه أعلن هذا بنفسه عبر هذا الحوار المؤكد، هذه حملة خطيرة ستكون لها تداعيات مختلفة، هذا خروج سيؤثر مباشرة في حزب العدالة والتنمية، لكن ما طبيعة الحزب الذي سيؤسسه جول وباباجان معا، أعتقد أنهم يتحدثون عن حزب وسطي يميني".

وتشهد الأروقة السياسية التركية منذ عدة أشهر حديثًا متزايدًا حول اتجاه عدد من قيادات العدالة والتنمية، للانشقاق احتجاجًا على سياسات الرئيس أردوغان، وعزمهم تأسيس حزب سياسي جديد، يتزعمه وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، ويكون الرئيس السابق عبدالله جول رئيسًا شرفيًا له.