عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في مدينة أوساكا، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك بحضور وفدى البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس في زيارته الثانية لليابان، من شأنها أنّ تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مؤكدا في هذا الصدد أنّ اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.

وأكد رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، والنقل، إضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، والذي من شأنه أنّ يدعم قطاع السياحة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ السيسي هنأ اليابان حكومة وشعبا على تنصيب الإمبراطور ناروهيتو مؤخرا، خلفا للإمبراطور الأب أكيهيتو.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد السيسي اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين بالبلدين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات، أخذا في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

بدوره، أعرب رئيس وزراء البابان، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر.