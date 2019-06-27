محافظ سوهاج يتفقد تطوير الحديقة العامة بميدان الثقافة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، صباح اليوم، الحديقة العامة بميدان الثقافة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، بتكلفة مليون جنيها، لتكون متنزها جديدا للمواطنين بسوهاج.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بتخصيص مساحة داخل الحديقة لتكون منطقة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية بالحديقة، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق الذي وصلت إليه.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس حي شرق سوهاج، أن أعمال تطوير الحديقة استغرقت 3 أشهر، لافتا إلى تركيب بوابة دخول رئيسية وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء برجولتين دائريتين، و4 برجولات مربعة، و27 برجولة صغيرة، بالإضافة إلى 12 عمود إنارة وشبكة مياه، لري المناطق الخضراء بالحديقة.