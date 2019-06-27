مساندة للشباب.. "أساسيات التمثيل" ورشة بالمجان في جامعة عين شمس

بعيدا عن أسعار الدورات التدريبية عالية الثمن، تقدم سفارة المعرفة بجامعة عين شمس ورشة تعليم أساسيات التمثيل، لطلابها في الإجازة الصيفية بالمجان ودون أي مصروفات لمن يمتلك الموهبة ويرغب في تنميتها.

تقدم الورشة المجانية عدة أمور، من بينها التعريف بالتمثيل و الممثل وتمارين التنفس وسلبيات التقمص المبالغ فيه، ووضع تفاصيل الشخصية السليمة، بجانب التطرق لتدريب عن إخراج خطأ من مشهد سنيمائي أو درامي، فضلا عن دراسة "الخيال، والأحماء، والارتجال، والتحكم في عضلات وأعصاب الوجه، واختبارات مكاتب الكاستينج، وتقسيمة خشبة المسرح، والحركة المسرحية، والقاء المنولوج، والفرق بين الحالة الدرامية والمشهد الدرامي، والبانتوميم "التمثيل الصامت"، وأدوات الممثل".

وستعقد الورشة يومين في الأسبوع كل اثنين وخميس بداية من يوم الاثنين 1/7/2019 وحتى يوم الخميس 25/7/2019، في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا في قاعة سفارة المعرفة بمبنى كلية الآداب جامعة عين شمس.

وأوضح المخرج المسرحي علاء فهمي، مؤسس فريق "تياترو فكرة"، ومدرب ورشة تعليم أساسيات التمثيل، أنها تأتي لمحاربة الأسعار العالية الخاصة بورش التمثيل وتساعد على ثقل الموهبة لدى الطلاب، مشيرا لـ"الوطن" أنه يدعم الورش المجانية بجانب أنه صاحب فكرة ورشة ببلاش لتعليم أساسيات التمثيل بالمجان تحت شعار "لا لاستغلال الشباب".

وعلاء فهمي المدرب الشاب، رغم صغر سنه فإن عشق التمثيل المسرحي، حتى جعله يطرق جميع الأبواب في محاولة منه لصقل موهبته القريبة إلى قلبه، ومنها يحاول نقل تجربته في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، للورشة الحالية، المقامة بسفارة المعرفة بجامعة عين شمس، والتابعة لفروع مكتبة الإسكندرية.