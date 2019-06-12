استقبل ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، صباح اليوم، السيدة لورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر، والوفد المرافق لها سعيد صادق المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة فنلندا، وياسر شوقي مستشار بسفارة فنلندا، وهيتا لامبينين متدربة في سفارة فنلندا.

جاء ذلك بحضور حازم راشد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورشا كمال مدير مركز التميز التربوي بالكلية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي، وسيد مدبولي مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجامعات الفنلندية وكلية التربية جامعة عين شمس من خلال برنامج (HEI ICI)، والذي يهدف إلى خلق تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في فنلندان ومختلف دول العالم في إطار تعزيز وتطوير التعليم والبحث العلمي.

وأوضحت لورا كانسيكاس أن البرنامج يهتم بشكل كبير بموضوعات التعليم والابتكار والتغيرات المناخية، من خلال مبادرة ICI، والوكالة الوطنية الفنلندية.

واستعرض أبو العينين، خلال اللقاء، تاريخ كلية التربية العريق وإمكانات الكلية ومعاملها وأقسامها والسبل المختلفة المأمولة للتعاون من خلالها، كما تبادل الجانبان الحوار حول نقاط التفاهم المشتركة وكيفية التعاون المرتقب.