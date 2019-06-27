يستعد الفنان أبو للمشاركة في فعاليات مهرجان "موازين" بالمغرب، مساء غد الجمعة، وذلك بالمشاركة في الحفل المقام على مسرح النهضة، والذي يعد المسرح الرئيسي للمهرجان.

ويشارك أبو في الحفل بعدد من الأغنيات، منها أغنياته الخاصة إلى جانب أغنيات من الفلكلور المصري، وأغنيات للفنانة داليدا بتوزيع جديد.

وقال أبو في بيانٍ له: "تعد هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمهرجان موازين الذي يعد أهم مهرجان موسيقى في القارة الأفريقية والعالم العربي، وفكرته الأساسية تعتمد على عرض ألوان مختلفة من الفنون الموسيقية ما يخلق حالة من الانفتاح على الثقافات الموسيقية المختلفة في العالم وتذوقها، لذلك حرصت على إعداد عرض مختلف خلال مشاركتي في المهرجان فلن أقدم الأغاني الخاصة بي فحسب، لكن كذلك سأقدم مجموعة من الأغنيات من الفلكلور المصري، وأغنيات لداليدا بتوزيع جديد".

وأضاف البيان: "أجد المغرب أكثر دولة عربية حاليا تستخدم التكنولوجيا في المجال الموسيقي، خاصة وأن الموسيقى المغربية تحمل طابعا متميزا يمزج ما بين الموسيقى العربية والأفريقية والأوروبية، وبشكل شخصي أحب الموسيقى المغربية وأفكر بشكل جدي في تقديم أغنية تحمل الطابع المصري والمغربي".

يذكر أن مهرجان "موازين"، تقام فعالياته هذا العام في الفترة من 21 إلى 29 يونيو الجاري على ستة مسارح هي: النهضة، السويسي، شالة، محمد الخامس، سلا وأبو رقراق، حيت يقدم خلاله مختلف أنواع الموسيقى من "كاروك والهيب هوب والراب"، لعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.