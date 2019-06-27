ركبت وزارة البيئة أول محطتين لرصد الهواء المحيط بمحافظة سوهاج، ومحطة للرصد اللحظي أعلى مبنى الإدارة المركزية لجامعة سوهاج شرق النيل، كما تم تركيب محطة لتجميع العينات أعلى مبنى كلية التعليم الصناعي بشرق النيل، ليصل عدد محطات رصد الهواء على مستوى الجمهورية إلى 100 محطة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة البيئة للاهتمام بمحافظات الصعيد في الفترة الحالية، والتي أثمرت عن إنشاء محطات للرصد بمحافظات قنا والمنيا والأقصر خلال العام الحالي، لرصد ملوثات الهواء المحيط من أجل تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإعلان تلك المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 100 محطة على مستوى الجمهورية.