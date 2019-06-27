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السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ

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الحكومة تتعاقد على توريد 170 مليون وجبة بسكويت مدرسي بأسعار 2018

الحكومة تتعاقد على توريد 170 مليون وجبة بسكويت مدرسي بأسعار 2018

مساندة للشباب.. "أساسيات التمثيل" ورشة بالمجان في جامعة عين شمس

مساندة للشباب.. "أساسيات التمثيل" ورشة بالمجان في جامعة عين شمس

الوزراء يوافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الوزراء يوافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تتفقد ميناء الغردقة البحري

لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تتفقد ميناء الغردقة البحري

مدبولي: نشجع المستثمرين.. ونرحب بعودة الأسرة المصرية لملاعب الكرة

مدبولي: نشجع المستثمرين.. ونرحب بعودة الأسرة المصرية لملاعب الكرة

محافظ سوهاج يتفقد تطوير الحديقة العامة بميدان الثقافة

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