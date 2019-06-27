استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتورعمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من 50 عام، في تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education، إلى 12 جامعة، بالمقارنة بـ3 جامعات العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قائمة الجامعات المصرية المصنفة ضمن الجامعات الناشئة عالميا شملت جامعات: بني سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس، في الترتيب من 151 لـ200، وجامعتي سوهاج وطنطا في الترتيب من 201 لـ250، وجامعة الفيوم في الترتيب من 251 لـ300، كما شملت القائمة جامعات: حلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادي، والزقازيق، ضمن ترتيب الجامعات ابتداء من 301.

جدير بالذكر أن هذا التحسن يعود لاهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة فى دعم الجامعات فيما يخص التصنيف، كما يعود لزيادة الاهتمام بالنشر الدولي للجامعات المصرية الناشئة.

ويعتمد تصنيف التايمز على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية فى مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، والبحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، والاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30%)، والعلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%).