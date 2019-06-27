بدأت مديرية الزراعة، بمحافظة الفيوم، بقيادة المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة، حملة لمكافحة آفة القطن لزيادة الإنتاج، من خلال توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الآفة بالموسم الصيفي الحالي، كإجراءات احترازية خاصة، ضمن خطة الوزارة لعودة الذهب الأبيض لمكانته.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه بناءً على تعليمات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأت لجان المكافحة أعمالها بمكافحة آفة القطن، لأن القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية، والتاريخية، التي اعتمدت عليها مصر في الماضي، والقطن المصري أو الدهب الأبيض من أشهر المحاصيل التي عرفت بها مصر كدولة زراعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن لجنة المكافحة بالمديرية، تشكلت من المهندس محمود حسن، مدير عام الشؤون الزراعية، والدكتور أسامة إبراهيم، مدير عام المكافحة، والمهندس ناصر مرسي، مدير عام المتابعة، والمهندس مصطفى عبدالظاهر، مدير عام الإرشاد الزراعي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المساحات التي سيجري رشها بمحافظة الفيوم بالمبيدات، تقدر بـ15299 فدانا إجمالي ائتمان، و16610 فدانا إجمالي إصلاح، و1951 إجمالي متوسط الفيوم، وأنه جرى التنبيه على أن يكون الرش إما في الصباح الباكر أو قبل الغروب مع مراعاة تركيز المبيد وتطبيق الرش المثالي، وتوقيت المبيد، ومتابعة قراءة مصايد دودة ورق القطن المائية، ومصايد اللوز الأمريكية المائية في عوائلها، والمصايد الورقية لديدان اللوز القرنفلية حسب التعليمات وخطة المكافحة.

وتابع: تشكلت لجان من العاملين بالمديرية لمتابعة الرش طوال ساعات العمل لضمان التطبيق الجيد لرش المبيد وحسن الأداء حسب التعليمات.