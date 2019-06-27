أعلنت جامعة بدر بالقاهرة "BUC"، عن فتح باب التسجيل للقبول بالعام الدراسي المقبل، أمام الطلبة المصريين والعرب والأجانب الناجحين في الثانوية العامة العربية والأجنبية المعادلة للثانويه العامه العام الجاري والأعوام السابقة الموهوبين في فنون السينما والمسرح والغناء للالتحاق في كلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر.

وأضافت جامعة بدر، في بيان أصدرته اليوم، أنَّها للمرة الأولى تفتح الكلية باب التسجيل للالتحاق بالكلية امام الطلبة الناجحين في الدبلومات الفنية من المصريين والعرب والأجانب الموهوبين في الفنون .

وقال الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر "BUC"، إن القبول بكلية الفنون السينمائية والمسرحية مرتبط باجتياز الطالب اختبار القدرات التي تجريها الكلية هذا العام بعد ظهور نتيجة الثانويه العامه بحضور كبار الاكاديميين والفنانين.

وأضاف رئيس جامعة بدر، أن القبول بالكلية خاص بالموهبين فقط، ولذا تم فتح التسجيل هذا العام للقبول أمام الطلبة الناجحين في الثانوية العامة والدبلومات الفنيه على السواء.

وبينت أن الدراسة بالكلية متنوعة وتغطي أقسامها كل الفنون، مبينا أن هناك قسم التمثيل الذي يشمل دراسة التمثيل والإخراج السينمائي والمسرحي والمونتاج والتصوير، وقسم الديكور، وقسم الأزياء، بالإضافة إلى أقسام التصوير والسيناريو والوسائط والجرافيك، وقسم الموسيقى والغناء وبالإضافة إلى أحدث أقسام الكلية العام الجاري، وهو قسم الإنتاج الإعلامي والإعلاني الذي يضم 3 أقسام تشمل قسم الإذاعة والصحافة الإلكترونية وإخراج الإعلانات والبرامج.

وأكد الدكتور أيمن الشيوي عميد كلية الفنون السينمائية بجامعة بدر "BUC"، أن مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات يحصل الطالب بعدها علي درجة البكارليوس في التخصص الذي درسه، ويدرس بالكلية أساتذة من أكاديميات الفنون في مصر وكبار الفنانين الممارسين للفنون في مصر والخارج.

ولفت "الشيوي"، إلى أن الدراسة تجمع بين الدراسة الاكاديمية والتدريب العملي داخل استديوهات الكلية ومسرحها المجهزة بأحدث الأجهزة، والتدريب الخارجي، وتشجع الكلية الطلبة علي المشاركة في الأعمال الفنية الخارجية باعتباره أحد وسائل التدريب العملي في أثناء الدراسة.