تحصين 48 ألفا و781 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالحكيم أبوإسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمحافظة، تحصين 48 ألفا و781 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال عبد الحكيم، في تصريحات صحفية، اليوم، إن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

من جابنه قدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.