قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة 52 من العاملين بمديرتي الصحة والتربية والتعليم، للشؤون القانونية، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

وكانت إدارة الرقابة والمتابعة، نفذت حملة على المنشآت الصحية بمدن المحافظة، وتبين غياب 24 من العاملين بمكتب صحة شبراخيت ورعاية الطفولة والأمومة، وعدم تواجدهم بمقار عملهم، كما شنت الرقابة والمتابعة، حملة على إدارة شبراخيت التعليمية، وتلاحظ عدم وجود 28 من العاملين بمقر عملهم دون سند قانوني، وتم اتخاذ اللازم قانوناً حيالهم، كما تم فحص خطوط السير اليومية وغيرها لموظفي الإدارة للتأكد من مدى قانونيتها.

ومن جانب آخر قام وكيل وزارة الصحة الدكتور يسري بيومي، بالمرور على المستشفى المركزي بالدلنجات، لمتابعة الانضباط الإداري داخل العيادات الخارجية، وتابع مبنى الحميات القديم لمتابعة أعمال الصيانة في المبني، وكذلك المكان المخصص لمحطة الصرف لمتابعة آخر المستجدات.