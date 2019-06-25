أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بشكل منتظم حتى صباح اليوم، مع انتهاء حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة والتي قدرت بـ356 ألف فدان عبارة عن 274 ألف فدان ائتمان و6 آلاف فدان إصلاح زراعي و13 ألف فدان استصلاح، كما جرى تجهيز الأراضي وزراعتها بالزراعات الصيفية، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم بلغت 260 ألف طن بما يعادل مليون إردب.

وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين للدفع وزيادة كمية الأقماح الموردة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال عملية التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية.

ووجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعة للنوبارية تبلغ قدرتها الإستيعابية 437 ألف طن، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.