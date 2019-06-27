أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، تدشين حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدٍ ومخالفة بناء في الفترة من 23 - 26/ 6/ 2019.

وحُرر 13 محضر إشغال طريق ورفع 33 حالة إشغال طريق و6 حواجز حديدية وإزلة 50 إعلانا مخالفا، وتم تسليمهم إلى مخازن الوحدة المحلية.

كما شن مركز ومدينة طنطا حملة إشغالات بمجمع المواقف بسبرباي، أسفرت عن إزالة عدد من "التندات" وسيارات البيع غير المرخصة، التي تعيق الحركة وإزالة تعديات المحلات على حرم الأرصفة.

بينما قام مركز ومدينة زفتى بحملة إزالة للإشغالات بنطاق المدينة أسفرت عن تحرير 65 محضرا ورفع 123 حالة إشغال متنوعة و87 فرش على الأرصفة.

كما قام مركز ومدينة قطور وحي ثانى طنطا بحملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة. بينما قام حي أول طنطا بزارعة المثلث بشارع نجف الجامعة "كفر عصام" وكذا دهان السور الخارجى وزراعة 100 متر بالنجيل.

وأكد محافظ الغربية متابعته الدورية لتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة للتأكد التام من إنهائها فى أسرع وقت لما يأتى فى الصالح العام للمواطنين.