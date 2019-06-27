نفى فراس قفراش المستشار الإعلامي للرئيس التونسي السبسي، ما تردد من أخبار بشأن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وأكد أنّه من غير اللائق الحديث عن إجراءات دستورية في حالة الوفاة، خاصة أنّ الحالة مستقرة.

#تونس ـــــ المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية ينفي نفياً قاطعا وفاة الرئيس وحالته مستقرة pic.twitter.com/QuLPQWwJCm — الحدث (@AlHadath) June 27, 2019

وأضاف قفراش في مدخلة هاتفية مع قناة "الحدث" أنّ رئيس البرلمان لم يدعو لأي جلسة طارئة، خاصة أنّ الرئيس حالته مستقرة، ويجري فحوصات بمعاونة فريق طبي، لافتا إلى أنّ جلسة البرلمان المنعقدة حاليا عادية جدا وتناقش بعض القوانين.

وأفادت قناتا "الحدث" و"العربية" بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إثر نقله إلى المستشفى العسكري بعد تعرّضه لوعكة صحية حادة، وعادت حسابات القناتين على وسائل التواصل الاجتماعي لحذف الخبر مرة أخرى.

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، إلى وعكة صحية حادة، صباح اليوم، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.