بدأت دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، عرض الفيلم المصري "قهوة بورصة مصر" للمخرج أحمد نور، وذلك بعد طرحه في دور العرض المصرية، وبالرغم أن لفيلم حصل على تصريح بالعرض العام، إلا تمت إجازته من قبل الرقابة السعودية للعرض تحت تصنيف (R 12)، أي غير مناسب للجمهور أقل من 12 عاما.

الفيلم يُصنف للجمهور العام وهو مناسب لجميع الأعمار، وهو فيلم اجتماعي كوميدي يُلامس مشاعر كل بيت عربي، والعمل يناقش أفكار وقضايا المجتمع ومنها الهجرة غير الشرعية والإرهاب الإنسانى بعدة طرق مختلفة والحب والتضحية والعطاء وغيرها من المحاور الإنسانية.

فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفي قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفي، حسام الجندي، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميده، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، مروه عبدالمنعم، ريكو، وعدد من الوجوه الجديدة .

وكانت السعودية اعتمدت نظام لتصنيف المحتوى للأفلام التي ستعرض في دور السينما، فيما يتناسب مع مختلف الأعمار.

إنفوجراف التصنيف العمري في دور السينما السعودية

وافتتحت السعودية أول دار سينما أبريل 2018، في حفل رسمي حضره وزير الثقافة والإعلام ورئيس صندوق الاستثمارات العامة مع رئيس شركة "إيه إم سي" الأمريكية أكبر مشغل ومطور لدور السينما في العالم.