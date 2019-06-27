محافظ القاهرة: تحديد خط سير نقل 22 مومياء ملكية لمتحف الحضارة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن محافظة القاهرة بدأت الاستعداد للحدث العالمي الخاص بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط خلال الفترة المقبلة.

وأكد "فؤاد" أنه تم وضع خط سير المومياوات، ليبدأ من أمام القصـر العينـي الجــديد وحتــى منطقة الفسطاط حتى متحف الحضارات، طبقا للحدود الإدارية للمنطقــة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ القاهرة مع الجهات المعينــة للتنسيق ودراسة خط السير الأمثل بما يتناسب مع هذا الحدث الضخم، وإبرازه بالمظهــر الحضاري اللائـق.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع أعضاء اللجنة المشكلة لتنظيم خط السير، على أن يتم عقد لقاء الأسبوع المقبل لمتابعة الموقف بحضور ممثلين عن هيئة النظافة وجهازهندسة المــرور ومـدير مديرية الطرق ورئيس حي السيدة زينب والجهات الشرطية من الأمن العــام والمرور والمرافق، والعميد هشام هاشم مدير مكتب المنطقة الجنوبية.