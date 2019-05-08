وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية الأمن ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية، لتأمين المدارس الموجود بها لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، وعدم السماح بوجود أي سيارات أو إشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة حولها حرصا على راحة وسلامة الطلاب.

كما وجّه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بتجهيز اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين، والاستعداد لمرحلة التصحيح وتجهيز الكنترولات فور الانتهاء من اجتياز الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير وتنظيم الامتحانات، ومراجعة النظافة العامة ودورات المياه داخل المدرسة، وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم، فضلا عن توفير الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة، ومراجعة وسائل الدفاع المدني.

وصرح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بأنّ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية "الدور الأول" للعام الدراسي 2018/2019 بمدارس القاهرة ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 11/5/2019 في تمام التاسعة صباحا بمادتي اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية، وتكون مدة زمن الإجابة في الامتحان الأول ساعتين ونصف الساعة، بينما في الثاني ساعة ونصف الساعة فقط.

وتقرر أنّ يخوض الطلاب مادتي الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، خلال اليوم الثاني الموافق الأحد 12/5، وفي الإثنين 13/5 تأتي امتحانات اللغة الأجنبية والتربية الفنية، ومدة كل منهما ساعتين، ثم يدخل الطلاب مادة الهندسة يوم الثلاثاء، ومادة العلوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 16 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية، ومدة الامتحان ساعتين من التاسعة للحادية عشر صباحا.

وأشار مدير المديرية إلى التنبيه على مديري المدارس بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب.