ضبط مخالفات في حملة لـ بيطري الوادي الجديد على الأسواق

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة تفتيش على الأسواق والمجازر ومحلات بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى ضبط عدة مخالفات بمركز الخارجة من أسماك ولحوم بلدية، من خلال أطباء الحملة وهم الدكتور علاء خليل سليمان، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة صفاء نوح بإدارة الخارجة البيطرية.

وأضاف ناجي، أن المديرية نفذت حملة بالتوازي بمركز الداخلة وذلك لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المباعة حفاظا على صحة المواطنين.