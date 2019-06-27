اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أكبر حركة لوكلاء الإدارات التعليمية الـ13 على مستوى المحافظة، لتنشيط العمل وحسن سير العملية التعليمية، طبقا للقانون والصالح العام.

وتضمنت الحركة تكليف خالد أحمد محمد قنديل، وكيلا لإدارة فوه التعليمية، ومحمد عباس محمد يوسف شاهين، وكيلا لإدارة بيلا التعليمية، وحسام الدين السيد فتحي حسين، وكيلا لإدارة بلطيم التعليمية، وخالد إبراهيم عباس محمد، وكياً لإدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، وعبداللطيف عبدالمؤمن غريب، وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية، وهناء محمد عبدالوهاب نويجي، وكيلا لإدارة قلين التعليمية.

كما شملت الحركة تعيين، عصام محمود اللبيشي، وكيلا لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وعماد إبراهيم إبراهيم، وكيلا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وإصلاح كمال عبدالغفار درغام، وكيلا لإدارة البرج التعليمية، وإيهاب مصطفي سالم، وكيلا لإدارة سيدي غازي التعليمية، و ياسر أحمد جمال البرجي، وكيلا لإدارة الحامول التعليمية، وأحمد سعيد أحمد وعيوع، وكيلا لإدارة دسوق التعليمية، وعبدالحميد خليل محمد غازي، وكيلا لإدارة الرياض التعليمية.