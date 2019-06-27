بمشاركة نخبة من التشكيليين العرب.. معرض ضخم في "أتيليه جدة" الثلاثاء

يلتقي عشاق الفن التشكيلي في مدينة جدة مع معرض "جدة عروس الفن"، الذي تشارك فيه نخبة مختارة تضم أبرز التشكيليين العرب والمعرض يستمر لمدة شهر كامل، لإتاحة الفرصة لاكبر قدر من الجمهور لمشاهدة هذه الروائع التشكيلية في الرسم والتصوير والنحت والجرافيك.

وعن فكرة هذا المعرض قال هشام قنديل، مدير الأتيليه، في تصريحات صحفية، أن مصطلح جدة عروس البحر الأحمر، مصطلح تعارفنا عليه وأدركناه جميعا و في الأونة الأخيرة تبهرنا جدة باحتوائها الفن و أهله من هنا جاءت فكرة المعرض الصيفي "جده عروس الفن" لتطفئ حر الصيف بنسائم الفن الجميل.

والمعرض يضم أعمال نخبة من فناني العرب والسعوديين ومنهم: إنجي افلاطون، عبدالله حماس، سيد عبد الرسول، عبدالله إدريس، مريم عبد العليم، شاليمار شربتلي، حسين الجبالي، عصمت دواستاشي، صلاح المليجي، رضا عبد السلام، رضا عبد الرحمن وصلاح عناني وآخرون.