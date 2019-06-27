أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا صباح اليوم في تونس واستهدفا دوريةً ومقراً لقوات الأمن، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

ونقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تعازي أبو الغيط لعائلات الضحايا ولتونس، رئيساً وحكومةً وشعباً، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد المتحدث الرسمي وقوف الجامعة العربية، وتضامنها الكامل، مع الجمهورية التونسية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.