أشاد سفير دولة السويد بالقاهرة، يان تيسليف، بعمق العلاقات المصرية السويدية والتي تطورت بشكل لافت للنظر خلال العامين الماضيين: "نتابع التغييرات التي تحدث بمصر، وإصلاحاتها الاقتصادية".

وأضاف "تيسليف"، خلال استضافته ببرنامج "لقاء خاص" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مجالات مشتركة عديده تتفق فيها مصر والسويد على حد السواء، موضحا أن مصر دولة كبرى وفاعله في القارة الأفريقية والشرق الأوسط برمته.

وأكد السفير السويدي، أن هناك العديد من الوفود التجارية المصرية التي تزور بلاده خلال الآونه الأخيرة، فيما تلعب مصر دور هام بالقارة الأفريقية كون رئيسها هو رئيس الاتحاد الأفريقي ولذا تعمل السويد على توطيد علاقتها مع مصر.