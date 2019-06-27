قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن العاصمة اليابانية "طوكيو" تعى جيدا كون مصر هي أهم شريك لها بالشرق الأوسط وأفريقيا على كافة الأصعدة.

وأضاف "كامل"، خلال استضافته ببرنامج "لقاء خاص" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشاركة المصرية باجتماعات قمة العشرين ذات أهمية كبيرة تأتي في وقت حظيت فيه مصر بدورا محوريا بالقارة الأفريقية، موضحا أن اليابان تحرص على الاستماع لرأي مصر ووجهة نظرها لما يخص الأحداث بالساحة الدولية.

وأكد السفير المصري لدى اليابان، أن مجموعة العشرين أكبر قوة اقتصادية حول العالم، وتتحكم في 80% من الاقتصاد العالمي، وتحدد مساره وكذلك مساره المالي، مشيرا إلى أن دعوات الحضور التي أرسلت لدول بعينها لحضور قمة العشرين جائت من منطلق أهمية هذه الدول المحورية، وتنظر اليابان والدول المشاركة في قمة العشرين لمصر على كونها دولة فاعلة وتؤثر بمحيطها الإقليمي.