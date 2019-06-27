أعلن أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن، أن مكتب شركة «مصر للطيران» داخل الوزارة، المخصص لطبع تذاكر «حجاج الجمعيات»، سيبدأ العمل مع بداية يوليو المقبل، أى الأسبوع المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من ‎تسجيل بصمتى العين واليد لحجاج موسم 2019، وذلك فى ضوء التعليمات التى أصدرها الجانب السعودى لتنظيم الحج، وتقضى بضرورة تسجيل البصمة الحيوية كشرط للحصول على التأشيرة، أسوة بالعام الماضى.

"عبدالموجود": أولى الرحلات 23 يوليو.. و"السياحة": لا زيادة فى الأسعار رغم ارتفاع قيمة شيك الإركاب 400 ريال

وقال، لـ«الوطن»، إنه تم تسجيل بصمة كل من تقل أعمارهم عن 80 عاماً، مجاناً ودون تسديد أى رسوم، موضحاً أنه يتم إرسال جوازات سفر الحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، تمهيداً لإصدار التأشيرات، من خلال القنصلية السعودية.

وأضاف أن لقاءات توعية الحجاج منتظمة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنها انطلقت من يونيو الحالى، وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل، لتقديم التوعية والإرشادات اللازمة لـ12 ألف حاج، يمثلون بعثة حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام. وأكد أن هذه اللقاءات تتضمن توعية الحجيج بالإرشادات والأساليب، التى يجب اتباعها فى الحج، وأيام منى وعرفات وشروط أداء مناسك الفريضة وآدابها، والتسهيلات المقدمة للرحلة.

وأشار إلى أن هذه الندوات واللقاءات تتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، منوهاً إلى أن انطلاق أولى رحلات الحج سيكون 23 يوليو المقبل، وأنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع «الأوقاف»، لإيفاد واعظات دينيات لمرافقة رحلة الحجيج إلى الأراضى السعودية، وعقد ندوات دينية للتوعية بالمناسك، بالتنسيق مع الوعاظ المتخصصين.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، أنه لا زيادة فى أسعار برامج الحج السياحى، رغم إقرار السعودية زيادة قيمة شيك الإركاب «المطوف» الخاص بتنقلات الحجاج داخل الأراضى السعودية بنحو 400 ريال سعودى عن العام الماضى، وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستتحمل تلك الزيادة ولن يتم إضافتها إلى سعر البرنامج».