انتقد الإعلامي تامر أمين، أداء المنتخب الوطني في مباراته التي جمعته بنظيره الكونغولي، حيث نجح في التغلب عليها بهدفين نظيفين والصعود إلى الدور المقبل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن أداء المنتخب الوطني في مباراة الأمس كان باهتًا، وأسوأ من المباراة الأولى التي فاز فيها على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف.

وأضاف: "ربنا كرمنا بجول، ولاعيبة الكونغو كانوا بيضيعوا الفرص على طريقة فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومدخلش فينا أهداف بسر الدعاء والسجدة".

وأثنى مقدم البرنامج، على طارق حامد، نجم خط وسط ميدان المنتخب، قائلًا إنه تحمل أعباء هذه المنطقة من الملعب بمفرده: "أما النني مجاش، ومشفتهوش، خفيف لدرجة إنك متحسش بيه، تحس إنه فقد كل حاجة لما حلق شعره، ومفيش كرة بيسلمها صح".

كما انتقد أمين، عبدالله السعيد لاعب المنتخب، قائلًا إنه أدى المباراة بشكل سيء، وكان أداؤه دون المستوى، ولم يقدم أي واجبات دفاعية أو هجومية.