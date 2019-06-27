احتشد الآلاف من مؤيدي عمدة مدينة إسطنبول خارج قاعة البلدية، اليوم، للاحتفال بتسلم السياسي المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكرم إمام أوغلو، مهام منصبه الجديد، من القائم بأعمال رئيس البلدية المؤقت علي يرليكايا.

وجرت مراسم تسلم أوغلو لمهام عمله الجديد كعمدة لمدينة إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، خلال حفل تسليم في قاعة المدينة.

وخاطب أكرم إمام أوغلو المحتشدين من مؤيديه الذين اجتمعوا أمام البلدية لحضور حفل تنصيبه، من أعلى حافلة مرت من وسط الحشد، مرسوم عليها صورته ومكتوب بها اسمه.

وكان إمام أوغلو قد فاز في الانتخابات التي أجريت في شهر مارس، لكن النتيجة ألغيت بعد أن ادعى حزب العدالة والتنمية حدوث مخالفات، وأعيدت خلال الشهر الجاري، وفاز أوغلو مرة أخرى.

وتعتبر هذه الهزيمة ضربة موجعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تطور مشواره في بلدية اسطنبول، حيث كان حاكمًا لها بين عامي 1994 و1998، وسيطر حزبه على رئاستها لمدة 25 عاما باعتبارها أكبر مدينة تركية والمدينة الأهم على المستوى السياسي.