مشيوعون يحملون نعوشا رئيس ولاية أمهرة واثنين من المسؤولين قتلوا في محاولة انقلاب يوم الأربعاء

قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم، إن السلطات ألقت القبض على نحو 250 شخصا في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار منذ إحباط محاولة الانقلاب.

ولم يقدم أي تفاصيل بشأن المحتجزين أو توقيت اعتقالهم- بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".