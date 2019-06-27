تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عكاشة: الدولار سيتراجع لـ7 جنيهات إذا ارتفعت الصادرات وانتعشت السياحة
أحمد عكاشة: لا علاقة بين الأمراض والحسد.. "مفيش حاجة اسمها سحر ومس"
سياسي يمني: إيران تمد ميليشيات الحوثي بأجهزة صناعة الطائرات المسيرة
بيان سعودي - كوري جنوبي مشترك: زيادة الاستثمارات ودعم رؤية 2030
"أبو" عن مهرجان موازين: يخلق حالة من الانفتاح على الثقافات الموسيقية
أحمد عكاشة: الجنون ليس مرضا نفسيا.. والاكتئاب أشد ألما من السرطان
اختيارات الوطن
الحكومة توافق على «إصلاح التأمينات والمعاشات والإجراءات الضريبية».. والأحد إجازة
يوم حزين على تونس.. إرهاب في الشوارع ورئيس حالته حرجة
تحتضن قمة العشرين.. 13 معلومة عن أوساكا اليابانية
اغتيالات وتفجيرات.. عمليات إرهابية هزت تونس قبل "بورقيبة وديجول"
مدخرات المصريين.. مليارات تبحث عن الاستثمار الآمن
البورصة.. تنوع الأسهم يقلل المخاطر والأرباح مرتبطة بتراجع سعر الدولار
الأكثر قراءة
بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية
مع السنة المالية الجديدة.. الحكومة تنفذ 7 قرارات سارة ينتظرها المصريون
درجة حرارة تصل لـ47.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم
بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر
الـ"DNA" يكشف إنجاب عاطل من شقيقته القاصر في السويس
الموجة الحارة في ألمانيا تذيب الأسفلت وتلوي قضبان القطارات
بطولة "مزيفة" وآخرها الحبس.. التفاصيل الكاملة لواقعة "فتاة الموتوسيكل"
بث مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019
طالبة تلقي طفلها من النافذة بعد ولادته بالمنوفية: "خفت أهلي يعرفوا"
أعلى درجات حرارة منذ 70 عاما.. "القاتل الصامت" يجتاح دول أوروبا
عاجل