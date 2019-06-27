حرص أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وخالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمي نادي الزمالك السابق، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد أحمد حسام ميدو، بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي في منطقة مصر الجديدة.

كما شارك في العزاء؛ أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، إسلام جمال، وعبدالحليم علي، لاعبا الزمالك السابقين، محمد صلاح مدرب الزمالك، المنتج محمد العدل، والفنان عمرو سعد.

وتوفي حسام وصفي، ظهر أمس، وشيعت جنازته من مسجد السلام في الحي العاشر بمدينة نصر.