قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الشباب على مستوى العالم قد بدأ بالتفكك في علاقاته مع أسرته بسبب الثورة التكنولوجية "كل واحد ماسك الأي باد والأي فون حتى الآهالي مسكينة".

وأضاف عكاشة، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشهد افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وتزاحم المقاهي أكد أن المصريين ليسوا بشعب كئيب، مشيرًا إلى أن علاج الاكتئاب والأمراض النفسية من شأنه رفع الدخل القومي لأي دولة بنسبة 2%.

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن الأمانة العامة للصحة النفسية قد قامت بحصر لمعرفة تعداد الأمراض النفسية بجميع المحافظات وبلغت النسبة 23%، أما إحصائيات العالم فقد كشفت أن كل شخص من أصل 4 أشخاص مصاب بمرض نفسي بنسبة 30% من سكان العالم.

وأشار إلى أن المصريين لا يعانون الاكتئاب بينما يعانوا من انخفاض الروح المعنوية بسبب توقعاتهم التي دائما ما تكون أقل من القدرات التي يمتلكونها "عايزين إشباع فوري من غير صبر".