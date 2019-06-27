أحمد عكاشة: لا علاقة بين الأمراض والحسد.. "مفيش حاجة اسمها سحر ومس"

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الجنون ليس مرضًا نفسيًا، مؤكدًا أن جزئية رفع المسؤولية القانونية عن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم نتيجة إصابتهم بالجنون جرى حذفها من القانون، بسبب عدم وجود مرض نفسي بهذا الاسم.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المرض النفسي وُصم اجتماعيًا، لأنه كان لا يعالج قبل 200 عام، حيث كان هذا النوع من الأمراض يدرج تحت خانة "الجنون"، ويوضع المصاب بها في مستشفى للأمراض العقلية ولا يخرج منها طوال حياته، بسبب عدم وجود علاج.

وأوضح أنه تم التعامل مع الامراض النفسية بهذا الشكل بسبب الفلاسفة ورجال الدين، مشيرًا إلى أن لا علاقة بين الامراض والحسد: "في التخصص عندي وأي مرض، محدش بيجيله السرطان من غضب الله".

وأكد: "الأمراض النفسية ليست بسبب قلة الإيمان، لأن المؤمنين يصابون به أيضًا، والعلاج الشعبي والديني خادع .. مفيش حاجة اسمها سحر أو أرواح متلبسة، الناس بتمشي على القمر وإحنا لسه بنقول إن في مس".