قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حقوق الإنسان ما هي إلا تجارة يتاجر بها البعض من أجل تدمير الأوطان، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تاجرت بموت محمد مرسي العياط، مثلما داومت على التجارة بالدين منذ إنشائها.

وتطرق عكاشة، خلال حلقة "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى الناشطة اليمنية توكل كرمان، حيث شن عليها هجوما عنيفًا، بعد تعليقاتها المثيرة للجدل على وفاة مرسي، قائلًا: "توكل دبان مش بتطيق الهدوم اللي عليها، وكانت من أهم أسباب خراب ودمار اليمن".

واستنكر مقدم البرنامج، حديث الإخوان وحلفائهم عن الديموقراطية، وقال: "لقد هرمنا من الاتجار بما يسمى بالحرية والديموقراطية، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من إفلاس مصر، ولا أعتقد أننا نتناول الحرية والديموقراطية على وجبة الإفطار أو وجبة الغداء".