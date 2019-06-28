في إطار الخدمات المستمرة والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها يوميًا، نرصد أسعار الخضروات في الأسواق، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والبصل والجزر على النحو التالي:

الفلفل الألوان

بلغ سعر الفلفل الألوان 10 جنيهات للكيلو.

الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

البصل

ووصل سعر البصل إلى 5 جنيهات للكيلو.

البطاطس

كما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وبلغ سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات.

الجزر

وبلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات.

الليمون الإيطالي

كما وصل سعر كيلو الليمون الإيطالي 30 جنيها.

البامية

وتراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

الليمون البلدي

كما تراوح سعر كيلو الليمون من 20 إلى 40 جنيهًا.

الباذنجان

ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى 5 جنيهات.