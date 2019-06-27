نشر الفنان تامر حسني، لقطات من كواليس تصويره مع الفنان ماجد المصري، لقفزة من الطابق الرابع في أحد المولات ضمن أحداث فيلم "البدلة".

ونشر "حسني" الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وظهر هو والمهندس مستعدان للقفز بعد إعداد التجهيزات اللازمة.

وعلق تامر على الفيديو: "مش عارف أحنا إزاي نطينا النطة دي من رابع دور أنا وماجد، وإزاي وثقنا في حبل الغسيل اللي كان شايلنا ده، كله كان مدروس بصراحة بس خطر برضو.. كله عشان عيونك أجمهور أعسل".

فيلم "البدلة" بطولة الفنان تامر حسني، والفنان أكرم حسني، والفنانة أمينة خليل، والفنان ماجد المصري، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.