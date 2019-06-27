شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إعادة تشغيل قصر السينما بجاردن سيتي، بعد تطويره وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، والفنان تامر عبد المنعم المشرف على القصر، مع عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين، ومنهم الفنانة لبلبة، وسحر رامي، والناقد السينمائى محمد قاسم، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقالت "عبدالدايم" إن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية، ويعد إثراءً لأحد صور القوى الناعمة التي برعت في التعبير عن الريادة المصرية، وأكدت أن الصرح العريق يعكس تاريخا ثريا ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذي تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة.

وأشارت لنجاحه فى توثيق أحداث خالدة، ومساهمته الفاعلة فى تشكيل وتكوين وجدان الشخصية المصرية والعربية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عواض إلى توجيهات وزيرة الثقافة الخاصة بمواصلة الجهد لعودة القصر إلى تألقه السابق، مع استحداث أنشطة وفعاليات تناسب متطلبات العصر.

وأضاف أن برنامج التشغيل يضم فعاليات تقام بمشاركة نخبة من نجوم وصناع ونقاد السينما، مشيرا إن الانطلاقة جاءت بأسبوع لأفلام مخرج الروائع حسن الإمام بمناسبة مئويته.

وقال الفنان تامر عبد المنعم، إنه تم إعداد خطة عمل مكثفة لتشغيل القصر منها استحداث سلسلة أفلام وثائقية شهرية بعنوان "الحاضر الغائب" تتناول رموز صناعة السينما إلى جانب استعادة نشاط قسم الدراسات السينمائية الحرة، الذى يمنح خريجيه فرصاً للعمل والتميز، إلى جانب إنتاج أفلام للأوائل منهم.

وقام الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روح المخرج الراحل محمد النجار، ثم قامت وزير الثقافة بتكريم كل من اسم المخرج الكبير حسن الإمام، وتسلمته ابنته زينب، والمصور الفوتوغرافى الفنان محمد بكر، وذلك بعد افتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية من إبداعاته، ضم لقطات من ذاكرة السينما المصرية، كما شهدت فيلم 100 سنة حسن الإمام من إنتاج قصر السينما، سيناريو الدكتور نادر رفاعي، وإخراج حسام المحفوظي.

يشار إلى أن قصر السينما بجاردن سيتي هو الوحيد المتخصص نوعياً، وتأسس عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 وتتضمن خطة تشغيله دورات تدريبية متخصصة، ومعرض شهري للتصوير الفوتوغرافي للقطات من أعمال أهم وأشهر المخرجين، وعدة نوادى للسينما العالمية – الإفريقية – اللاتينية – الأوربية، والنادرة، ونادى لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية أو التسجيلية، وأمسية أسبوعية بعنوان نجم وندوة، وعروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.

وتصل طاقته الاستيعابية لـ244 مشاهد، حيث يضم دور أرضي يحتوى على استوديو صوت ومونتاج، وغرفة التحكم بالتسجيل الصوتي، و4 مكاتب إدارية، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول مقسم إلى قاعتي سينما، وغرف التحكم، وقاعة استقبال، ويضم الدور الثاني مكتبة عامة، وقاعة سينما، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.