بالصور| محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الواجب في سيناء

قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، يرافقه اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مساء الخميس، واجب العزاء لأسر شهداء الشرطة، المجندون: عبدالرحمن محمد سليم، عماد حمدي حسن، وهشام محمود إبراهيم بمسقط رأسهم بقرى جزيرة الطوابية بمركز قنا، والعطيات بمركز دشنا، والقلمينا بمركز الوقف، الذين استشهدوا خلال هجوم إرهابي على إحدى التمركزات الأمنية في شمال سيناء.

رافق الهجان، خلال تقديم واجب العزاء، النائب محمد سعيد الدويك، والنائب سيف الله محمد نصر الدين، عضوي مجلس النواب، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، داعيا المولي أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدا وقوف الشعب المصري بجانب القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي صرفت إعانات عاجلة لأسر الشهداء، موضحا أن المحافظة تحرص على تكريم أبناءها الشهداء بشكل لائق تقديرا لهم ولتضحياتهم، مؤكدا أن مصر لا تنسي أبنائها الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن أرض الوطن.